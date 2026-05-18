«Так до сих пор и не отошёл». Гендиректор «Авангарда» — о вылете команды от «Локомотива»

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков прокомментировал вылет команды в полуфинале Кубка Гагарина от «Локомотива» (3-4 в серии). Омский клуб вёл в противостоянии 3-1, а в шестой игре упустил 2:0, дважды пропустив на 60-й минуте.

«Так до сих пор и не отошёл. По опыту знаю, что притупить эту боль всё-таки можно, время поможет, будни заполнят новые вызовы и дела. Но как только будут попадаться артефакты этого мая, фотографии, видео, чьи-то слова и прочее подобное, будет снова резко щемить в сердце и сжиматься душа.

Миллион специалистов уже высказывались, всё разобрали, радостно за них, как здорово они всё понимают и знают, будучи примерно на расстоянии как до Марса от Земли от реальной картины и знания обстоятельств. Но факт остаётся фактом. Сейчас ещё продолжают сезон другие, не мы.

Вчера вышел из кабинета в чашу и увидел вот такую картину. В этом есть что-то цикличное, почти вечное. Ещё совсем недавно тут бились в кровь, страдали на трибунах, трудились мозги в тренерской, стрекотали медицинские аппараты, наматывался скотч на клюшки, звенела посуда в ложах, кипела жизнь, хоккейная, настоящая. А сегодня тишина, лужи на льду да остатки рекламы, тающие, как весенний снег.

И вроде грустно. А с другой стороны: лёд снимают, чтобы потом его снова заливать. Рекламу убирают, чтобы снова её нанести. Клуб уже живёт новой фазой, идёт работа над будущим составом, рисуется новая форма, формируется бюджет и так далее.

В этой цикличности и есть наше спасение, тех, кто живёт и работает в спорте. Завтра будет новый день, новый сезон, новые надежды. Наши болельщики, переведите пока дух, отдохните, мы скоро вернёмся. Вернёмся сильнее, опытнее – как минимум на этот тяжёлый урок мая 2026», – написал Чистяков в своём телеграм-канале.