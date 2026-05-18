Брэд Маршан оценил форварда «Баффало» Бенсона, схожего с ним по стилю игры

Форвард «Флориды Пантерз» Брэд Маршан положительно высказался об игре нападающего «Баффало Сэйбрз» Зака Бенсона, который за свой игровой стиль получил прозвище «крыса».

«Да, безусловно. Мне нравится его игра. Он не из робкого десятка, охотно идёт в борьбу. Азартный, умелый и в то же время любит создавать проблемы соперникам. Прямо сейчас он показывает себя настоящим бойцом. И это очень впечатляет, учитывая, что он ещё молод», – цитирует Маршана Sportskeeda.

В своем дебютном плей-офф НХЛ 21-летний нападающий Зак Бенсон провёл 12 матчей и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+7» и 62 минутах штрафа.