Вячеслав Фетисов оценил решение НХЛ не разрешать привозить Кубок Стэнли в Россию

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о том, что в этом году трофей опять не привезут в Россию. Запрет был введён в 2022 году. В последний раз россияне привозили Кубок Стэнли на родину в 2021 году после победы «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Кубок Стэнли – это приз, который испокон веков гостил там, где его хотели видеть. Решение печальное – мне всегда казалось, что для НХЛ принципы важнее всего, поэтому наши хоккеисты там играют, болельщики их любят, деньги на них НХЛ зарабатывает. А вот соблюсти одно из главных правил — чемпионам распоряжаться своим кубком так, как они считают нужным, — в лиге до конца не могут.

Могли бы обосновать, почему перестали разрешать. НХЛ для меня являлась примером соблюдения существующих правил в спорте. Я не представляю, что может произойти криминального с точки зрения лиги, если тот же Иван Демидов привезёт Кубок в Москву. Но это их решение, лиге с ним жить, оно из разряда несправедливых. Странно, мне казалось, что НХЛ была примером нормальных отношений», – цитирует Фетисова ТАСС.

Отметим, что хотя бы один российский игрок выигрывает Кубок Стэнли начиная с 2016 года. В этом сезоне серия продолжится, если трофей не выиграет «Баффало Сэйбрз», в составе которого нет российских хоккеистов.

Дорофеев — главная русская звезда плей-офф НХЛ! Больше в лиге не забивает никто
