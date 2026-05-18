«Трактор» продлил контракт с защитником Юсуповым на два года

«Трактор» официально объявил о продлении соглашения с 20-летним защитником Владиславом Юсуповым на два года. Контракт носит двусторонний характер.

«Погнали вместе к новым высотам!» – сказано в сообщении челябинского клуба в телеграм-канале.

В минувшем регулярном чемпионате хоккеист сыграл 21 матч, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами при 10.38 в среднем на льду. В плей-офф он не провёл ни одной игры. Во Всероссийской хоккейной лиге на его счету 41 встреча за «Челмет», два гола и 13 ассистов. Также на его счету четыре игры в МХЛ за «Белых Медведей» и 3 (0+3) очка.