Форвард «Миннесоты» Цуккарелло рассказал о давлении, которое испытывает Капризов

Форвард «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло высказался о давлении, которое испытывают все спортсмены, особенно российский нападающий команды Кирилл Капризов. Ранее россиянин подписал самый большой контракт в истории НХЛ, восемь лет по $ 17 млн.

«Неважно, сколько ты зарабатываешь. Это не его вина, что он хороший игрок и зарабатывает столько, сколько зарабатывает. Он был важной частью этой команды. Вы уже давно здесь, видите, какой он особенный игрок, и, надеюсь, вы увидите от него ещё больше. И, надеюсь, он будет приходить на тренировки с улыбкой на лице — именно тогда он играет лучше всего и не будет думать обо всём остальном.

Даже если ты игрок высшего уровня, как он, у тебя всё равно будут игры, когда ты будешь чувствовать себя не в форме и все будут говорить: «Ого, что случилось?» Я думаю, что у лучших игроков это случается не так часто, как у остальных. Но это просто человеческая природа, трудно быть на высоте в каждой игре. Это могут быть жизненные обстоятельства, что угодно, и всё равно они стараются сделать всё возможное для команды. Поэтому я думаю, что ему просто нужно не думать обо всём, что связано с контрактом. Он эмоциональный парень. Просто думай о том, чтобы получать удовольствие, именно тогда ты играешь лучше всего, и это для него самое важное. Просто продолжай делать то, что делаешь», — приводит слова Цуккарелло The Athletic.

