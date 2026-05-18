Капризов — о контракте: приятно, когда тебя всё лето не спрашивают, что ты будешь делать

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не считает, что новый крупный контракт окажет на него большое давление. Он заявил, что рад этому подписанию, так как в прошлое межсезонье не мог избежать постоянных разговоров со стороны о том, продлит ли он соглашение.

«Приятно, когда тебя всё лето не спрашивают, что ты будешь делать, и всё такое (улыбается). Просто этим летом я могу сосредоточиться на себе, продолжать тренироваться, вернуться сюда в сентябре, оставаться позитивным и продолжать показывать свою лучшую игру», — приводит слова Капризова The Athletic.

Ранее россиянин подписал самый большой контракт в истории НХЛ, восемь лет по $ 17 млн.