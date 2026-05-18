Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов — о контракте: приятно, когда тебя всё лето не спрашивают, что ты будешь делать

Капризов — о контракте: приятно, когда тебя всё лето не спрашивают, что ты будешь делать
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не считает, что новый крупный контракт окажет на него большое давление. Он заявил, что рад этому подписанию, так как в прошлое межсезонье не мог избежать постоянных разговоров со стороны о том, продлит ли он соглашение.

«Приятно, когда тебя всё лето не спрашивают, что ты будешь делать, и всё такое (улыбается). Просто этим летом я могу сосредоточиться на себе, продолжать тренироваться, вернуться сюда в сентябре, оставаться позитивным и продолжать показывать свою лучшую игру», — приводит слова Капризова The Athletic.

Ранее россиянин подписал самый большой контракт в истории НХЛ, восемь лет по $ 17 млн.

Материалы по теме
«Это не игрок на $ 17 млн». Экс-форвард клубов НХЛ — о Капризове
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android