Хоккей Новости

Форвард ЦСКА Полтапов: Никитин требует того, чего ты даже сам не знаешь, что можешь

Форвард ЦСКА Полтапов: Никитин требует того, чего ты даже сам не знаешь, что можешь
Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов высказался о совместной работе с главным тренером армейцев Игорем Никитиным.

— Как работается с Никитиным? Есть ли какие-то принципиальные отличия от работы с ним и другими тренерами?
— Конечно, есть. Игорь Валерьевич требует от тебя того, чего ты даже сам не знаешь, что можешь. Поэтому работается с ним шикарно. Немного поработав с Никитиным, вы узнаете много нового о себе и пробьёте свой потолок, — приводит слова Полтапова Legalbet.

Никитин возглавил ЦСКА в июне 2025 года, подписав пятилетний контракт. Под руководством 53-летнего специалиста армейцы дошли до 1/4 финала Кубка Гагарина, где проиграли в серии омскому «Авангарду» (1-4).

