«Это будет потрясающе». Томпсон — о седьмом матче в серии «Баффало» — «Монреаль»

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон прокомментировал предстоящую седьмую игру в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3-3). Решающая встреча состоится в ночь на 19 мая и начнётся в 2:30 мск.

«Это будет потрясающе. Для многих ребят это новый опыт, о котором мечтаешь с детства. Мы знали, что серия будет долгой, у соперника хорошая команда.

Если бы вы спросили в сентябре, согласились бы мы на седьмую игру во втором раунде, мы бы все сказали, что да. Так что мы в отличном положении. Теперь одна игра – это всё, что имеет значение.

Нужно забыть обо всём, что было до этого момента, и просто играть смену за сменой, сосредоточиться на своей работе, на том, что нужно делать, и делать это как можно лучше», – приводит слова Томпсона сайт НХЛ.