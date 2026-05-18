«Это будет потрясающе». Томпсон — о седьмом матче в серии «Баффало» — «Монреаль»

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон прокомментировал предстоящую седьмую игру в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3-3). Решающая встреча состоится в ночь на 19 мая и начнётся в 2:30 мск.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2026, вторник. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет потрясающе. Для многих ребят это новый опыт, о котором мечтаешь с детства. Мы знали, что серия будет долгой, у соперника хорошая команда.

Если бы вы спросили в сентябре, согласились бы мы на седьмую игру во втором раунде, мы бы все сказали, что да. Так что мы в отличном положении. Теперь одна игра – это всё, что имеет значение.

Нужно забыть обо всём, что было до этого момента, и просто играть смену за сменой, сосредоточиться на своей работе, на том, что нужно делать, и делать это как можно лучше», – приводит слова Томпсона сайт НХЛ.

«Баффало» выжил! Закамбэчил после кошмарного начала и забил восемь голов
