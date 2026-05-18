Берюбе пройдёт собеседование в «Эдмонтоне» после беседы с генменеджером клуба — Ришо

Канадский специалист Крэйг Берюбе пройдёт собеседование на пост главного тренера «Эдмонтон Ойлерз» после предварительной беседы с генеральным менеджером клуба Стэном Боумэном. Об этом сообщает журналист TSN Райан Ришо в социальной сети Х.

Также, по информации источника, команда по-прежнему не смогла получить разрешение на разговор с Брюсом Кэссиди. Ранее сообщалось, что что «Вегас Голден Найтс» не позволил «Эдмонтону» провести переговоры со специалистом, который был уволен с должности главного тренера «рыцарей» 29 марта.

Напомним, «Ойлерз» 14 мая отправили в отставку Криса Ноблоха, возглавлявшего клуб с 2023 года. Два года подряд команда под его руководством выходила в финал Кубка Стэнли, но оба раза уступала «Флориде Пантерз».

Берюбе ранее возглавлял «Торонто Мэйпл Лифс». Он был уволен с поста главного тренера 13 мая. В текущем сезоне клуб занял предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице Восточной конференции.