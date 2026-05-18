Каменский поделился впечатлениями от игры в хоккей с сыном Овечкина

Олимпийский чемпион Валерий Каменский рассказал, что старший сын капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Сергей болеет хоккеем и уже знает почти всех ведущих игроков. Форвард прилетел в Москву 13 мая. Спустя несколько дней дети хоккеиста Сергей и Илья сыграли на турнире, по итогам которого Сергей был признан лучшим снайпером.

«Мы с Сергеем играли в гала-матче в Мытищах. Я его год не видел, а для детей в хоккее год — это много. А так видно, что он любит хоккей, старается, и просто хочется пожелать ему успеха, чтобы он побил рекорд папы. Видно было в раздевалке, как он болеет хоккеем, знает всех игроков. У него есть ориентир в этом плане», — приводит слова Каменского ТАСС.

Соглашение 40‑летнего россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/2026. У Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он является рекордсменом лиги по этому показателю. На счету россиянина 1006 шайб во встречах НХЛ с учётом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).

