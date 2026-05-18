Форвард «Миннесоты» Капризов: думаю, у нас был действительно хороший год

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что в этом сезоне команда сделала большой шаг вперёд, будет только продолжать расти и станет претендентом на Кубок Стэнли.

«Думаю, у нас был действительно хороший год, особенно в этом сезоне. В плей-офф мы играли неплохо, и я думаю, что в первом раунде мы играли очень хорошо против сильной команды. Во втором раунде – тоже. Всегда хочется стать чемпионом и победить. Все это знают.

Это была хорошая серия, и в этом году такое ощущение, что ничего не решено, понимаете? Думаю, команда играла в очень хороший хоккей. Все просто чувствуют, что в этом году что-то другое, мы не просто играем сезон, а потом думаем: «Окей, может быть, мы выиграем. Может быть, нет». Все были так взволнованы и так верили, что мы можем победить всех. Но, очевидно, это не то, чего мы хотели, проиграв во втором раунде», — приводит слова Капризова The Athletic.

