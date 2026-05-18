Штенберг — первый в рейтинге драфта НХЛ — 2026 по версии Sportsnet, Маккенна – второй
Комментарии

Бывший скаут «Нэшвилл Предаторз» и «Флориды Пантерз» Джейсон Букала представил топ-45 предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги для Sportsnet. Шведский нападающий Ивар Штенберг занял первое место в этом рейтинге.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Ивар Штенберг («Фрёлунда»).

2. Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания).

3. Калеб Мэлотра («Брантфорд»).

4. Китон Верхофф (университет Северной Дакоты).

5. Карсон Карелс («Принс Джордж Кугарз»).

6. Чейз Рид («Су Грейхаундс»).

7. Вигго Бьёрк («Юргорден»).

8. Даксон Рудольф («Принс Альберт»).

9. Александр Комманд («Эребру»).

10. Тайнэн Лоуренс (университет Бостона).

В список также вошли четыре российских хоккеиста:

24. Илья Морозов (университет Майами).

27. Никита Щербаков («Салават Юлаев»).

38. Максим Соколовский («Лондон Найтс»).

44. Егор Шилов («Викториявилль»).

