Югра — Химик, результат матча 18 мая 2026 года, счет 3:4, плей-офф ВХЛ 2025-2026 (финал, Кубок чемпиона России)

«Химик» победил «Югру» и сравнял счёт в финальной серии плей-офф ВХЛ
Комментарии

Сегодня, 18 мая, в Ханты-Мансийске завершился второй матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ сезона-2025/2026, в котором местная «Югра» принимала «Химик» из Воскресенска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Югра», одержали гости со счётом 4:3. Таким образом, счёт в серии стал 1-1.

Olimpbet ВХЛ – плей-офф . Финал. 2-й матч
18 мая 2026, понедельник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
3 : 4
Химик
Воскресенск
0:1 Беляев (Лукин, Фролов) – 08:50 (5x5)     1:1 Теряев (Казаков, Мальцев) – 09:36 (5x4)     1:2 Лукьянцев (Варюшкин, Марышев) – 27:39 (5x5)     2:2 Попов (Елизаров) – 35:47 (5x5)     2:3 Мансуров (Беляев, Соколов) – 38:16 (5x5)     2:4 Кровяков (Коротких, Иванов) – 39:59 (5x4)     3:4 Казаков (Фаттахов) – 50:44 (5x5)    

На девятой минуте нападающий «Химика» Александр Беляев забил первый гол. На 10-й минуте защитник «Югры» Сергей Теряев сравнял счёт. На 28-й минуте форвард Сергей Лукьянцев вывел гостей вперёд. На 36-й минуте нападающий югорчан Артём Попов восстановил равенство в счёте.

На 39-й минуте Беляев вновь вывел «Химик» вперёд, оформив дубль. На 40-й минуте форвард Максим Кровяков забросил четвёртую шайбу гостей. На 51-й минуте нападающий Максим Казаков сократил отставание хозяев, установив окончательный счёт — 4:3.

Следующие матчи серии состоятся 21, 23, 26, 28*, 30* мая.

* если потребуется

Календарь плей-офф ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф ВХЛ сезона-2025/2026
