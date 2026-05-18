«Химик» победил «Югру» и сравнял счёт в финальной серии плей-офф ВХЛ

Сегодня, 18 мая, в Ханты-Мансийске завершился второй матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ сезона-2025/2026, в котором местная «Югра» принимала «Химик» из Воскресенска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Югра», одержали гости со счётом 4:3. Таким образом, счёт в серии стал 1-1.

На девятой минуте нападающий «Химика» Александр Беляев забил первый гол. На 10-й минуте защитник «Югры» Сергей Теряев сравнял счёт. На 28-й минуте форвард Сергей Лукьянцев вывел гостей вперёд. На 36-й минуте нападающий югорчан Артём Попов восстановил равенство в счёте.

На 39-й минуте Беляев вновь вывел «Химик» вперёд, оформив дубль. На 40-й минуте форвард Максим Кровяков забросил четвёртую шайбу гостей. На 51-й минуте нападающий Максим Казаков сократил отставание хозяев, установив окончательный счёт — 4:3.

Следующие матчи серии состоятся 21, 23, 26, 28*, 30* мая.

* если потребуется