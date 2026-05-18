Финляндия — США, результат матча 18 мая 2026 года, счет 6:2, ЧМ по хоккею 2026

Сборная США потерпела крупное поражение от Финляндии на ЧМ-2026
Сегодня, 18 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Финляндии и США. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 6:2.

ЧМ-2026 . Группа A
18 мая 2026, понедельник. 17:20 МСК
Финляндия
Окончен
6 : 2
США
1:0 Хямеэнахо – 06:06     1:1 Коронато (Мур) – 07:44     2:1 Пуйстола (Хямеэнахо, Мяяття) – 08:45     3:1 Рятю (Лехтонен, Бьёрнинен) – 14:10     4:1 Хямеэнахо (Лехтонен, Куокканен) – 21:26 (pp)     5:1 Мяэналанен (Мяяття, Мереля) – 21:57     5:2 Леонард (Уфко, Фолк) – 43:21 (pp)     6:2 Лунделль – 46:33 (pp)    

На седьмой минуте нападающий сборной Финляндии Ленни Хямеэнахо забил первый гол. На восьмой минуте форвард команды США Мэтт Коронато сравнял счёт. На девятой минуте нападающий Патрик Пуйстола вывел финнов вперёд. На 15-й минуте форвард Аату Рятю забросил третью шайбу финской сборной.

На 22-й минуте нападающий Хямеэнахо укрепил преимущество Финляндии, оформив дубль. Спустя 31 секунду форвард Саку Мяэналанен забил пятый гол финнов. На 44-й минуте нападающий Райан Леонард отыграл одну шайбу американцев. На 47-й минуте форвард Антон Лунделль вернул финской команде былое преимущество и установил окончательный счёт — 6:2.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая. Финляндия и США выступают в группе А с командами Австрии, Германии, Венгрии, Великобритании, Швейцарии и Латвии.

