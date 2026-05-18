Канада — Дания, результат матча 18 мая 2026 года, счет 5:1, ЧМ по хоккею 2026

Канада обыграла сборную Дании на чемпионате мира — 2026, Кросби оформил четыре ассиста
Сегодня, 18 мая, во Фрибурге (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Дании. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 5:1.

ЧМ-2026 . Группа B
18 мая 2026, понедельник. 17:20 МСК
Канада
Окончен
5 : 1
Дания
1:0 Мартон (Кросби, Селебрини) – 40:28     2:0 Виларди (Томас) – 43:02     3:0 Матейчук (Кросби, Селебрини) – 43:33     3:1 Олесен (Огор) – 50:12     4:1 О'Райлли (Кросби, Мартон) – 51:49     5:1 Уозерспун (Кросби) – 59:31    

На 41-й минуте нападающий сборной Канады Портер Мартон забил первый гол. На 44-й минуте форвард Габриэль Виларди удвоил преимущество канадцев. Спустя 31 секунду защитник Дентон Матейчук забросил третью шайбу канадской команды.

На 51-й минуте нападающий Ник Олесен сократил отставание сборной Дании. На 52-й минуте форвард Райан О'Райлли вернул Канаде былое преимущество. На последней минуте защитник Паркер Уозерспун забил пятый гол канадцев, установив окончательный счёт — 5:1.

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби оформил в этой встрече ассистентский покер.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая. Канада и Дания выступают в группе B с командами Норвегии, Швеции, Словении, Чехии, Италии и Словакии.

