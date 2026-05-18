Форвард Илья Михеев может покинуть «Чикаго» — The Fourth Period

Российский нападающий Илья Михеев может уйти из «Чикаго Блэкхоукс», сообщает The Fourth Period. У 31-летнего форварда завершается контракт с клубом с зарплатой $ 4,75 млн в год.

По информации источника, хоккеист, скорее всего, выйдет на рынок свободных агентов. Продление контракта с «Блэкхоукс» на данном этапе кажется маловероятным.

В минувшем регулярном чемпионате Михеев провёл 77 матчей, в которых отметился 18 заброшенными шайбами и 18 результативными передачами при показателе полезности «+2». Всего на его счету 427 игр в регулярках НХЛ и 201 (98+103) очко. В плей-офф он провёл 30 встреч, в которых набрал 4 (2+2) очка.