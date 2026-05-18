Джаред Беднар — о Торторелле: элитный тренер и феноменальный человек

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился мнением о Джоне Торторелле, который возглавил «Вегас Голден Найтс» незадолго до завершения регулярного чемпионата НХЛ. Команды встретятся в финале Западной конференции, первый матч пройдёт на домашней площадке «лавин» в ночь на 21 мая.

«Тортс – элитный тренер и феноменальный человек. Думаю, сила его тренерской работы заключается в умении донести каждому игроку то, что от него требуется, чтобы получить максимальный результат. «Вегас» казался мне опытной командой, которая комфортно чувствовала себя на протяжении всей регулярки, а затем к ним присоединился тренер, который вывел их из этой зоны комфорта», – приводит слова Беднара Sportskeeda.