Бобровский хочет подписать долгосрочный контракт с «Флоридой» — The Fourth Period

Российский голкипер Сергей Бобровский хочет остаться во «Флориде Пантерз» и рассчитывает на подписание долгосрочного контракта, однако это не устраивает клуб. Об этом сообщает The Fourth Period.

Отмечается, что 37-летний вратарь согласен на понижение зарплаты. Этим летом у Бобровского завершается контракт с «Флоридой» с зарплатой $ 10 млн в год, подписанный в 2019 году.

В минувшем регулярном чемпионате Бобровский провёл 52 матча и одержал 27 побед при коэффициенте надёжности 3,07 и 87,7% отражённых бросков. Также в его активе четыре игры «на ноль». Сергей вместе с «Пантерз» взял два Кубка Стэнли – в 2024 и 2025 году. В этом сезоне команда в плей-офф не вышла.