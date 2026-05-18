Главная Хоккей Новости

МХК Спартак — Локо, результат третьего матча 18 мая 2026 года, счет 4:1, плей-офф КХЛ 2025-2026 (финал, Кубок Харламова)

МХК «Спартак» вышел вперёд в финальной серии Кубка Харламова, победив «Локо»
Комментарии

Сегодня, 18 мая, в Москве завершился третий матч финальной серии Кубка Харламова — 2026, в котором местный МХК «Спартак» принимал ярославский «Локо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники», одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу красно-белых.

Olimpbet МХЛ – плей-офф . Финал. 3-й матч
18 мая 2026, понедельник. 19:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
4 : 1
Локо
Ярославль
1:0 Филимонов (Быков, Сысоев) – 10:19 (5x4)     2:0 Савельев (Якунин, Тюрин) – 24:48 (5x5)     3:0 Якунин (Сысоев, Плесовских) – 27:19 (5x5)     3:1 Масленицин (Чалый, Шохрин) – 28:44 (5x5)     4:1 Котляров (Кочуров, Кожушко) – 54:00 (5x5)    

На 11-й минуте нападающий «Спартака» Максим Филимонов забил первый гол. На 25-й минуте форвард Тимофей Савельев удвоил преимущество красно-белых. На 28-й минуте нападающий Евгений Якунин забросил третью шайбу хозяев. На 29-й минуте форвард Максим Масленицин сократил отставание «Локо». На 55-й минуте нападающий Илья Котляров вернул «Спартаку» былое преимущество, установив окончательный счёт — 4:1.

Следующие матчи серии состоятся 20, 22, 24*, 26* мая.

* если потребуется

Календарь плей-офф МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф МХЛ сезона-2025/2026
