МХК «Спартак» вышел вперёд в финальной серии Кубка Харламова, победив «Локо»

Сегодня, 18 мая, в Москве завершился третий матч финальной серии Кубка Харламова — 2026, в котором местный МХК «Спартак» принимал ярославский «Локо». Победу в игре, проходившей на стадионе «Легенды хоккея — Сокольники», одержали хозяева со счётом 4:1. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу красно-белых.
На 11-й минуте нападающий «Спартака» Максим Филимонов забил первый гол. На 25-й минуте форвард Тимофей Савельев удвоил преимущество красно-белых. На 28-й минуте нападающий Евгений Якунин забросил третью шайбу хозяев. На 29-й минуте форвард Максим Масленицин сократил отставание «Локо». На 55-й минуте нападающий Илья Котляров вернул «Спартаку» былое преимущество, установив окончательный счёт — 4:1.
Следующие матчи серии состоятся 20, 22, 24*, 26* мая.
* если потребуется
- 18 мая 2026
