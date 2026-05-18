Третьяк выделил в сборной России U20 голкипера из системы ЦСКА Дубровина
Президент ФХР Владислав Третьяк оценил выступление вратаря из системы ЦСКА Кирилла Дубровина на Кубке Будущего. На турнире сборная России U20 победила команду Беларуси U20 (5:0). По итогам встречи россияне с шестью очками выиграли Кубок Будущего.

17 мая 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Россия U20
Окончен
5 : 0
Беларусь U20
1:0 Харионов (Моисеев, Кулагин) – 17:36 (5x5)     2:0 Гущин (Сысоев, Кулагин) – 30:25 (5x5)     3:0 Суздорф (Жаровский, Штырхунов) – 37:40 (5x4)     4:0 Ильин (Харионов) – 39:03 (4x5)     5:0 Жаровский (Меликов, Гущин) – 47:39 (5x4)    

«Отметил бы вратаря из системы ЦСКА Дубровина. Два матча — в том числе и решающий — он сыграл «на ноль», взял 28 бросков во встрече с белорусами. Такие успехи в свитере сборной очень важны для голкипера, они добавляют уверенности в себе, мотивации работать и развиваться дальше. В 18 лет успешная игра на международном турнире может стать серьёзным толчком для перехода на новый уровень», — приводит слова Третьяка официальный сайт Федерации хоккея России.

