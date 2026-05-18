Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чикаго» готов обменять права на Михеева на фоне истекающего контракта — Daily Faceoff

«Чикаго» готов обменять права на Михеева на фоне истекающего контракта — Daily Faceoff
Комментарии

Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев находится на рынке обменов, сообщает Daily Faceoff. Клуб готов обменять права на 31-летнего форварда, у которого летом истекает контракт с зарплатой $ 4,75 млн в год.

Ранее появилась информация, что хоккеист, скорее всего, выйдет на рынок свободных агентов.

В минувшем регулярном чемпионате Михеев провёл 77 матчей, в которых отметился 18 заброшенными шайбами и 18 результативными передачами при показателе полезности «+2». Всего на его счету 427 игр в регулярках НХЛ и 201 (98+103) очко. В плей-офф он провёл 30 встреч, в которых набрал 4 (2+2) очка.

Материалы по теме
Форвард Илья Михеев может покинуть «Чикаго» — The Fourth Period
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android