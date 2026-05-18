«Чикаго» готов обменять права на Михеева на фоне истекающего контракта — Daily Faceoff

Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев находится на рынке обменов, сообщает Daily Faceoff. Клуб готов обменять права на 31-летнего форварда, у которого летом истекает контракт с зарплатой $ 4,75 млн в год.

Ранее появилась информация, что хоккеист, скорее всего, выйдет на рынок свободных агентов.

В минувшем регулярном чемпионате Михеев провёл 77 матчей, в которых отметился 18 заброшенными шайбами и 18 результативными передачами при показателе полезности «+2». Всего на его счету 427 игр в регулярках НХЛ и 201 (98+103) очко. В плей-офф он провёл 30 встреч, в которых набрал 4 (2+2) очка.