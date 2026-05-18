Главная Хоккей Новости

«Глупцы, глупцы, глупцы». Биссоннетт — об обмене «Эдмонтоном» защитника Кулака

«Глупцы, глупцы, глупцы». Биссоннетт — об обмене «Эдмонтоном» защитника Кулака
Бывший форвард клубов НХЛ Пол Биссоннетт раскритиковал «Эдмонтон Ойлерз» за решение обменять защитника Бретта Кулака. В минувшем сезоне 32-летний игрок сначала перешёл в «Питтсбург Пингвинз» в результате обмена, позже «пингвины» выменяли его в «Колорадо Эвеланш».

«Послушайте, в серии с «Уайлд» Кулак в равных составах сыграл больше Кейла Макара. Так что, ребята из «Эдмонтона», вы чертовски глупы. Глупцы, глупцы, глупцы», – приводит слова Биссоннетта Sportskeeda.

Напомним, «Ойлерз» вылетели из плей-офф в первом раунде, уступив «Анахайм Дакс» (2-4). Кулак доходил с «нефтяниками» до финала Кубка Стэнли в двух предыдущих сезонах и сыграл в общей сложности 47 матчей в плей-офф.

