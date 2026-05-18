Ротенберг — о «Локомотиве»: мне как тренеру сборной важно, когда в лидерах наши ребята

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поделился мнением о «Локомотиве». Ярославский клуб вышел в финал Кубка Гагарина, где играет с «Ак Барсом» (2-2). Команда может стать победителем турнира второй раз подряд.

«Мне как тренеру сборной России важно, когда на лидерских позициях наши российские ребята. В «Локомотиве» как раз в лидерах наши ребята, которые помогали нам выиграть Кубок Первого канала. Елесин приезжает каждый год – за три года мы выиграли три Кубка с ним, и за это огромная благодарность», – приводит слова Ротенберга «Советский спорт».