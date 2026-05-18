Генменеджер «Миннесоты» заявил, что продление контракта с Хьюзом находится в приоритете

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин заявил, что продление контракта с защитником Куинном Хьюзом — «приоритет номер один» этим летом. Его слова приводит журналист The Athletic Джо Смит в социальной сети Х.

Также Герин рассказал, как Хьюзу нравится в Миннесоте и какое влияние он оказал на команду. Он отметил, что сейчас всем нужно время, чтобы восстановиться, но они обязательно сосредоточатся на этом.

В минувшем регулярном чемпионате 26-летний Хьюз провёл 26 матчей за «Ванкувер Кэнакс» и 48 игр – за «Уайлд», в которых суммарно набрал 76 (7+69) очков. В этом плей-офф на его счету 11 встреч и 15 (4+11) очков. Защитник пополнил состав «Миннесоты» в результате обмена.