Швейцария разгромила сборную Германии на домашнем чемпионате мира

Сегодня, 18 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Швейцарии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 6:1.

На 26-й минуте нападающий сборной Швейцарии Денис Мальгин забил первый гол. На 29-й минуте форвард Свен Андригетто удвоил преимущество швейцарцев. На 30-й минуте нападающий Кристоф Берчи забросил третью шайбу швейцарской команды. На 38-й минуте форвард Нико Хишир укрепил преимущество Швейцарии.

На 39-й минуте защитник Роман Йози довёл счёт до разгромного. На 46-й минуте нападающий Свен Андригетто забил шестой гол в ворота Германии. На 56-й минуте немецкий форвард Фредерик Тиффельс отыграл одну шайбу, установив окончательный счёт — 6:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Германия и Швейцария выступают в группе А с командами Австрии, Венгрии, Великобритании, Латвии, Финляндии и США.