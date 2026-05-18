Германия — Швейцария, результат матча 18 мая 2026 года, счет 1:6, ЧМ по хоккею 2026

Швейцария разгромила сборную Германии на домашнем чемпионате мира
Сегодня, 18 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Германии и Швейцарии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 6:1.

ЧМ-2026 . Группа A
18 мая 2026, понедельник. 21:20 МСК
Германия
Окончен
1 : 6
Швейцария
0:1 Мальгин (Хишир, Йози) – 25:56 (sh)     0:2 Андригетто (Мальгин, Майер) – 28:54     0:3 Берчи (Нидеррайтер, Юнг) – 29:29     0:4 Хишир (Майер, Йози) – 37:23 (pp)     0:5 Йози (Нидеррайтер, Егер) – 38:19 (pp)     0:6 Андригетто (Мальгин, Зутер) – 45:16     1:6 Тиффельс (Райхель, Самански) – 55:47    

На 26-й минуте нападающий сборной Швейцарии Денис Мальгин забил первый гол. На 29-й минуте форвард Свен Андригетто удвоил преимущество швейцарцев. На 30-й минуте нападающий Кристоф Берчи забросил третью шайбу швейцарской команды. На 38-й минуте форвард Нико Хишир укрепил преимущество Швейцарии.

На 39-й минуте защитник Роман Йози довёл счёт до разгромного. На 46-й минуте нападающий Свен Андригетто забил шестой гол в ворота Германии. На 56-й минуте немецкий форвард Фредерик Тиффельс отыграл одну шайбу, установив окончательный счёт — 6:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Германия и Швейцария выступают в группе А с командами Австрии, Венгрии, Великобритании, Латвии, Финляндии и США.

Действующего чемпиона вынесли вперёд ногами! Финны целятся на золото ЧМ?
