Результат матча финальной серии плей-офф ВХЛ на 18 мая 2026 года

Сегодня, 18 мая, состоялся второй матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результат матча финальной серии плей-офф ВХЛ на 16 мая 2026 года:

«Югра» — «Химик» — 3:4 (счёт в серии 1-1).

Финал плей-офф Всероссийской хоккейной лиги проводится до четырёх побед. Следующая игра между «Югрой» и «Химиком» пройдёт в Ханты-Мансийске 18 мая. В сезоне-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги обладателем Кубка чемпиона России стало нижегородское «Торпедо-Горький». В финальной серии команда оказалась сильнее воскресенского «Химика» — 4-2.