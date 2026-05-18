Сборная Чехии одержала победу над Швецией на ЧМ-2026

Сегодня, 18 мая, во Фрибуре (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Швеции и Чехии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали чешские хоккеисты со счётом 4:3.

На четвёртой минуте нападающий сборной Чехии Матей Блюмель забил первый гол. На 13-й минуте форвард Доминик Кубалик удвоил преимущество чехов. На 14-й минуте нападающий Якуб Флек забросил третью шайбу чешской команды. На 16-й минуте защитник Йоэль Перссон сократил отставание сборной Швеции. На 18-й минуте форвард Симон Хольмстрём отыграл ещё одну шайбу шведов. На 24-й минуте нападающий Иржи Чернох вернул Чехии былое преимущество. На 27-й минуте защитник Оливер Экман-Ларссон вновь сократил отставание Швеции и установил окончательный счёт — 4:3.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Швеция и Чехия выступают в группе B с командами Норвегии, Словении, Италии, Словакии, Канады и Дании.