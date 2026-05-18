ЧМ по хоккею 2026: результаты на 18 мая, календарь, таблица

Сегодня, 16 мая, состоялись четыре матча в рамках группового этапа чемпионата мира — 2026, который проходит в швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.
Результаты матчей чемпионата мира — 2026 на 18 мая 2026 года:
Финляндия – США — 6:2;
Канада – Дания — 5:1;
Германия – Швейцария — 1:6;
Швеция – Чехия — 3:4.
Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A.
Действующим чемпионом мира является сборная США.
Напомним, сборная России не сыграет на турнире из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ). Россияне не выступают на чемпионатах мира с 2022 года.