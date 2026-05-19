Цуккарелло – о Капризове: Кирилл заслужил каждый доллар, который получает

Форвард «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло высказался о российском нападающем команды Кирилле Капризове.

«Кирилл заслужил каждый доллар, который получает, и я очень рад за него и за город, что он останется здесь на следующие восемь лет. Он особенный, особенный игрок. И здесь много особенных игроков — Болдс, Фэйбер, Хьюз, … Цуккарелло. Нет, будущее выглядит очень захватывающим», — приводит слова Цуккарелло The Athletic.

Напомним, со следующего сезона вступает в силу рекордный для НХЛ контракт российского нападающего Кирилла Капризова с кэпхитом $ 17 млн.

«Дикари» вылетели в 1/4 финала плей-офф НХЛ от «Колорадо Эвеланш», проиграв серию 1-4.