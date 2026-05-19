Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ник Судзуки установил рекорд «Монреаля» в XXI веке в плей-офф НХЛ

Ник Судзуки установил рекорд «Монреаля» в XXI веке в плей-офф НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Монреаль Канадиенс». На данный момент счёт в серии 3-3.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2026, вторник. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3-й период
2 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дано (Гуле, Тексье) – 04:30     0:2 Болдюк (Судзуки, Хатсон) – 14:29 (pp)     1:2 Гринвей (Самуэльссон, Маленстин) – 33:19     2:2 Далин (Пауэр, Маклауд) – 46:27    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:0 в пользу гостей. В этой встрече канадский нападающий Ник Судзуки отметился результативной передачей.

Судзуки стал вторым игроком «Монреаль Канадиенс», начавшим плей-офф с восьмиматчевой выездной серией с набранными очками. Ранее это удавалось только Матсу Нэслунду (8 игр в 1987 году).

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Судзуки принял участие в 14 играх, в которых забил четыре гола и сделал девять результативных передач.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Это будет потрясающе». Томпсон — о седьмом матче в серии «Баффало» — «Монреаль»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android