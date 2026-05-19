Ник Судзуки установил рекорд «Монреаля» в XXI веке в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» проходит седьмой матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Монреаль Канадиенс». На данный момент счёт в серии 3-3.

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:0 в пользу гостей. В этой встрече канадский нападающий Ник Судзуки отметился результативной передачей.

Судзуки стал вторым игроком «Монреаль Канадиенс», начавшим плей-офф с восьмиматчевой выездной серией с набранными очками. Ранее это удавалось только Матсу Нэслунду (8 игр в 1987 году).

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Судзуки принял участие в 14 играх, в которых забил четыре гола и сделал девять результативных передач.