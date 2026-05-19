«Монреаль» в решающем матче обыграл «Баффало» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

Завершился решающий, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

Авторами шайб у хозяев в сегодняшней встрече стали Джордан Гринвей и Расмус Далин.

У гостей в этом матче забитые голы в свой актив записали Филлип Дано, Захари Болдюк и Алекс Ньюхук ( в овертайме). Иван Демидов сегодня результативными действиями не отличился.

Таким образом, «Монреаль» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз».