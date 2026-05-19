Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Баффало Сэйбрз — Монреаль Канадиенс, результат матча 19 мая 2026, счет 2:3 ОТ, седьмой матч 1/4 финала плей-офф НХЛ 2025-2026

«Монреаль» в решающем матче обыграл «Баффало» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли
Комментарии

Завершился решающий, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2026, вторник. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дано (Гуле, Тексье) – 04:30     0:2 Болдюк (Судзуки, Хатсон) – 14:29 (pp)     1:2 Гринвей (Самуэльссон, Маленстин) – 33:19     2:2 Далин (Пауэр, Маклауд) – 46:27     2:3 Ньюхук (Каррье) – 71:22    

Авторами шайб у хозяев в сегодняшней встрече стали Джордан Гринвей и Расмус Далин.

У гостей в этом матче забитые голы в свой актив записали Филлип Дано, Захари Болдюк и Алекс Ньюхук ( в овертайме). Иван Демидов сегодня результативными действиями не отличился.

Таким образом, «Монреаль» выиграл серию со счётом 4-3 и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Баффало» — «Монреаль», седьмой матч. Срываем крышку в Кубке Стэнли
«Баффало» — «Монреаль», седьмой матч. Срываем крышку в Кубке Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android