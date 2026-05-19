Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Стали известны обе полуфинальные пары Кубка Стэнли-2026
После победы «Монреаль Канадиенс» над «Баффало Сэйбрз» в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли определились все участники полуфинала турнира и пары команд.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2026, вторник. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дано (Гуле, Тексье) – 04:30     0:2 Болдюк (Судзуки, Хатсон) – 14:29 (pp)     1:2 Гринвей (Самуэльссон, Маленстин) – 33:19     2:2 Далин (Пауэр, Маклауд) – 46:27     2:3 Ньюхук (Каррье) – 71:22    

В борьбе за выход в финал «Монреаль Канадиенс» встретится с «Каролиной Харрикейнз». Вторую полуфинальную пару составили «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш».

Полуфинальную стадию откроет серия между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». Первый матч противостояния состоится 21 мая и пройдёт на площадке «Эвеланш».

Напомним, действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», которая в этом году не смогла квалифицироваться в плей-офф.

