Стали известны обе полуфинальные пары Кубка Стэнли-2026

После победы «Монреаль Канадиенс» над «Баффало Сэйбрз» в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли определились все участники полуфинала турнира и пары команд.

В борьбе за выход в финал «Монреаль Канадиенс» встретится с «Каролиной Харрикейнз». Вторую полуфинальную пару составили «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш».

Полуфинальную стадию откроет серия между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». Первый матч противостояния состоится 21 мая и пройдёт на площадке «Эвеланш».

Напомним, действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», которая в этом году не смогла квалифицироваться в плей-офф.

Топ-5 снайперов НХЛ сезона-2024/2025