Как минимум один хоккеист из России выиграет Кубок Стэнли-2026

После завершения четвертьфинальной стадии Кубка Стэнли стало известно, что как минимум один российский хоккеист обязательно станет обладателем трофея в 2026 году.

В полуфинале плей-офф НХЛ продолжают выступление сразу несколько российских игроков. За «Колорадо Эвеланш» играют Захар Бардаков и Валерий Ничушкин. Цвета «Вегас Голден Найтс» защищают Иван Барбашёв и Павел Дорофеев.

В составе «Каролины Харрикейнз» выступают Пётр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников, а за «Монреаль Канадиенс» играет Иван Демидов.

Таким образом, минимум один представитель России в любом случае выиграет Кубок Стэнли по итогам сезона-2025/26.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
