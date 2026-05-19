Видео гола, который вывел «Монреаль» в финал Восточной конференции НХЛ

Завершился решающий, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2026, вторник. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дано (Гуле, Тексье) – 04:30     0:2 Болдюк (Судзуки, Хатсон) – 14:29 (pp)     1:2 Гринвей (Самуэльссон, Маленстин) – 33:19     2:2 Далин (Пауэр, Маклауд) – 46:27     2:3 Ньюхук (Каррье) – 71:22    

Решающий гол в середине овертайма на своё имя записал канадский форвард Алекс Ньюхук, которому ассистировал Александр Каррье. «Чемпионат» предлагает своим читателям посмотреть видео победного гола, выведшего «Канадиенс» в финал Востока.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, в финале Восточной конференции «Монреаль» сыграет с «Каролиной Харрикейнз». В финале Запада встретятся «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш».

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026

Иван Демидов случайно выругался и извинился

