Алекс Ньюхук повторил редчайший рекорд НХЛ, покорявшийся лишь одному игроку в истории

Канадский форвард Алекс Ньюхук стал главным героем седьмого матча серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, принеся «Монреаль Канадиенс» победу в овертайме и в серии.

В решающем матче против «Баффало Сэйбрз», который прошёл в Баффало на арене «Кибэнк-центр», канадский форвард забросил победную шайбу в середине овертайма после передачи Александра Каррье. Итоговый счёт встречи — 3:2 в пользу гостей.

Этот гол стал для Ньюхука не просто победным в серии, но и историческим: он стал лишь вторым игроком в истории НХЛ, сумевшим оформить более одного решающего гола в седьмых матчах в рамках одного плей-офф.

До него подобное достижение удавалось только Натану Хортону, который сделал это в 2011 году в составе «Бостон Брюинз».

