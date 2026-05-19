Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алекс Ньюхук повторил редчайший рекорд НХЛ, покорявшийся лишь одному игроку в истории

Алекс Ньюхук повторил редчайший рекорд НХЛ, покорявшийся лишь одному игроку в истории
Комментарии

Канадский форвард Алекс Ньюхук стал главным героем седьмого матча серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, принеся «Монреаль Канадиенс» победу в овертайме и в серии.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2026, вторник. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дано (Гуле, Тексье) – 04:30     0:2 Болдюк (Судзуки, Хатсон) – 14:29 (pp)     1:2 Гринвей (Самуэльссон, Маленстин) – 33:19     2:2 Далин (Пауэр, Маклауд) – 46:27     2:3 Ньюхук (Каррье) – 71:22    

В решающем матче против «Баффало Сэйбрз», который прошёл в Баффало на арене «Кибэнк-центр», канадский форвард забросил победную шайбу в середине овертайма после передачи Александра Каррье. Итоговый счёт встречи — 3:2 в пользу гостей.

Этот гол стал для Ньюхука не просто победным в серии, но и историческим: он стал лишь вторым игроком в истории НХЛ, сумевшим оформить более одного решающего гола в седьмых матчах в рамках одного плей-офф.

До него подобное достижение удавалось только Натану Хортону, который сделал это в 2011 году в составе «Бостон Брюинз».

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026

Топ-5 снайперов НХЛ сезона-2024/2025

Материалы по теме
Видео гола, который вывел «Монреаль» в финал Восточной конференции НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android