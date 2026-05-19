Определены полуфиналисты Кубка Стэнли, Романо подтвердил уход Гвардиолы. Главное к утру

Определились все полуфиналисты Кубка Стэнли, инсайдер Фабрицио Романо подтвердил уход Хосепа Гвардиолы из «Манчестер Сити», «Оклахома-Сити Тандер» дома уступила «Сан-Антонио Спёрс» в первом матче полуфинала плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Стали известны обе полуфинальные пары Кубка Стэнли — 2026.
- Фабрицио Романо подтвердил уход Хосепа Гвардиолы из «Манчестер Сити».
- «Оклахома» дома уступила «Сан-Антонио» в первом матче полуфинала. У Вембаньямы — 41+24.
- «Монреаль» в решающем матче обыграл «Баффало» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли.
- Сборная Бразилии объявила окончательный состав на чемпионат мира — 2026.
- ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в 1/2 финала Единой лиги и вышел вперёд в серии.
- «Арсенал» обыграл «Бёрнли» и оторвался от «Манчестер Сити» на пять очков.
- Колби Ковингтон завершил карьеру.
- Вембаньяма — самый молодой игрок в истории плей-офф НБА с 40+ очками и 20+ подборами.
- Бобровский хочет подписать долгосрочный контракт с «Флоридой» — The Fourth Period.
- ЧМ по хоккею 2026: результаты на 18 мая, календарь, таблица.
