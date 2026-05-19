Результаты матчей 1/4 финала плей-офф НХЛ на 19 мая 2026 года

В ночь на 19 мая прошёл один матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс» — 2:3 ОТ.

Счёт в парах второго раунда Кубка Стэнли — 2026:

Западная конференция:

«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 4-1;

«Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс» — 4-2.

Восточная конференция:

«Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз» — 4-0;

«Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс» — 3-4.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». Розыгрыш Кубка Стэнли завершится в июне 2026 года.