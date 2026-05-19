Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание финальной серии Кубка Гагарина на 19 мая 2026 года

Расписание финала Кубка Гагарина на 19 мая
Комментарии

Сегодня, 19 мая, состоится пятый матч серии финала Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание финала Кубка Гагарина на 19 мая (время московское):

19:00. «Локомотив» — «Ак Барс».

Матч «Локомотив» — «Ак Барс» 19 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

На данный момент счёт в серии 2-2. Действующие обладатели Кубка Гагарина оказались сильнее в первом матче (3:1), казанцы — во втором (5:1). В третьей игре победу праздновали ярославцы (4:1), в четвёртой — «Ак Барс» (2:1).

На стадии полуфиналов «Локомотив» в семи матчах сломил сопротивление омского «Авангарда», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) оказался сильнее магнитогорского «Металлурга».

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события вторника: финал Кубка Гагарина, «Челси» — «Тоттенхэм» в АПЛ и яркий баскетбол
Топ-события вторника: финал Кубка Гагарина, «Челси» — «Тоттенхэм» в АПЛ и яркий баскетбол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android