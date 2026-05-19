Сегодня, 19 мая, состоится пятый матч серии финала Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание финала Кубка Гагарина на 19 мая (время московское):

19:00. «Локомотив» — «Ак Барс».

На данный момент счёт в серии 2-2. Действующие обладатели Кубка Гагарина оказались сильнее в первом матче (3:1), казанцы — во втором (5:1). В третьей игре победу праздновали ярославцы (4:1), в четвёртой — «Ак Барс» (2:1).

На стадии полуфиналов «Локомотив» в семи матчах сломил сопротивление омского «Авангарда», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) оказался сильнее магнитогорского «Металлурга».