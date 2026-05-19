Расписание матчей ЧМ по хоккею — 2026 на 19 мая 2026 года

Сегодня, 19 мая, состоятся четыре матча в рамках группового этапа чемпионата мира — 2026, который проходит в швейцарских городах Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая.

Расписание матчей ЧМ по хоккею — 2026 на 19 мая 2026 года (время московское):

17:20. Италия – Норвегия;
17:20. Латвия – Австрия;
21:20. Словения – Словакия;
21:20. Венгрия – Великобритания.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь команд каждая. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A. Действующим чемпионом мира является сборная США.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
