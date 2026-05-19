«Локомотив» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция пятого матча финала Кубка Гагарина началась

Сегодня, 19 мая, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт пятый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026 между местным «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом». Игра начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент счёт в серии 2-2. Действующий обладатель Кубка Гагарина оказался сильнее в первом матче (3:1), казанцы — во втором (5:1). В третьей игре победу праздновали ярославцы (4:1), в четвёртой — «Ак Барс» (2:1).

В полуфинальной стадии «Локомотив» в семиматчевом противостоянии сломил сопротивление омского «Авангарда», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пятиматчевой серии (4-1) оказался сильнее магнитогорского «Металлурга».