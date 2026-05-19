Форвард «Монреаля» Ньюхук прокомментировал свой ставший рекордным гол «Баффало»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Алекс Ньюхук высказался о своей решающей шайбе в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (3:2). Встреча между командами прошла в Баффало на арене «Кибэнк-центр», канадский форвард забросил победную шайбу в середине овертайма. Этот гол стал для Ньюхука не просто победным в серии, но и историческим: он стал лишь вторым игроком в истории НХЛ, сумевшим оформить более одного решающего гола в седьмых матчах в рамках одного плей-офф.

«Невероятные ощущения. Конечно, очень много эмоций. Вся серия была настоящей битвой. Седьмой матч перешёл в овертайм, и было достаточно одного броска. Когда я пересёк синюю линию, то подумал, что есть возможность для броска.

Здорово, что шайба попала в сетку. Нет ничего лучше, чем праздновать победу вместе с ребятами», – приводит слова Ньюхука официальный сайт НХЛ.