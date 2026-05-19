«Качество хоккея — очень среднее». Александр Пашков — о финале Кубка Гагарина

Олимпийский чемпион, экс-тренер сборной СССР Александр Пашков высказался о финале Кубка Гагарина этого сезона между «Локомотивом» и «Ак Барсом». На данный момент счёт в серии — 2-2. Сегодня, 19 мая, пройдёт пятый финальный матч между командами.

19 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Ак Барс
Казань
Матч «Локомотив» — «Ак Барс» 19 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

— Александр Константинович, вам нравится финал КХЛ-2026?
— На мой взгляд, этот розыгрыш Кубка Гагарина в целом получается скромным. Наверное, в памяти останется только полуфинал «Локомотив» — «Авангард», в котором Омск сумел совершить невозможное и упустить выигранную серию. Если говорить о финале, то радует борьба и напряжение в счёте – 2-2. И Ярославль, и в Казань играют в своеобразные шахматы, каждый раз находят какие-то новые ходы, есть сюжет. Другое дело, что качество хоккея – очень среднее. Обе команды играют от обороны, мало эффектных комбинаций, всё по максимуму упрощено, шайба постоянно летает по бортам. Скромный в плане мастерства финал.

— Кто вам больше нравится – «Локомотив» или «Ак Барс»?
— Ярославль мне нравится своей стабильностью – третий финал подряд. Она построена на качественной работе с молодёжью внутри всей системы, отсюда и регулярная подпитка. Казань стала для меня открытием этого сезона. Было много критики в адрес тренерского штаба Анвара Гатиятулина, но он постепенно разворачивал ситуацию и смог справиться с командой, — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.

Все новости RSS

