Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратаря «Миннесоты» Густавссона прооперируют из-за полученной травмы

Вратаря «Миннесоты» Густавссона прооперируют из-за полученной травмы
Комментарии

Шведский вратарь «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон получил травму бедра, вскоре ему будет проведена операция. Об этом сообщает журналист и инсайдер Джо Смит в социальной сети X. По данным источника, в клубе не знают, успеет ли восстановиться 27-летний голкипер к началу следующего сезона. Об этом станет известно только по результатам хирургического вмешательства.

В сезоне-2025/2026 Филип Густавссон провёл 50 матчей за «Миннесоту», пропустив 133 гола. Коэффициент непробиваемости — 2,69. Процент отбитых бросков – 0,903.

«Миннесота» добралась до стадии 1/4 финала Кубка Стэнли текущего сезона, где уступила «Колорадо Эвеланш» со счётом в серии 1-4.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Результаты матчей 1/4 финала плей-офф НХЛ на 19 мая 2026 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android