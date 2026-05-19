ФХР подала апелляцию в CAS на отказ Международной федерации хоккея допускать россиян

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов сообщил, что организация подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на отказ Международной федерации хоккея (ИИФХ) возвращать россиян на соревнования. В марте этого года ФХР отправила в дисциплинарный комитет ИИФХ заявки с требованием немедленного возвращения сборных России на соревнования.

«Нашу заявку рассмотрели. Дисциплинарный комитет нам отказал, мы подали апелляцию в CAS», — приводит слова Курбатова ТАСС.

Напомним, в декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном.