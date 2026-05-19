Александр Пашков назвал фаворита Кубка Гагарина

Олимпийский чемпион, экс-тренер сборной СССР Александр Пашков поделился мнением о том, кто является фаворитом финала Кубка Гагарина нынешнего сезона между «Локомотивом» и «Ак Барсом». На данный момент счёт в серии — 2-2. Сегодня, 19 мая, пройдёт пятый финальный матч между командами.

— Кто фаворит финала?

— Казань, возможно, чуть свежее, но у Ярославля больше кубкового опыта, это очень важный фактор. Не удивлюсь, если всё завершится седьмым матчем. С небольшим преимуществом «Локомотива», у которого будет свой лёд, — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.

Действующий победитель Кубка Гагарина — ярославский «Локомотив».