Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Пашков назвал фаворита Кубка Гагарина

Александр Пашков назвал фаворита Кубка Гагарина
Комментарии

Олимпийский чемпион, экс-тренер сборной СССР Александр Пашков поделился мнением о том, кто является фаворитом финала Кубка Гагарина нынешнего сезона между «Локомотивом» и «Ак Барсом». На данный момент счёт в серии — 2-2. Сегодня, 19 мая, пройдёт пятый финальный матч между командами.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
19 мая 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Локомотив» — «Ак Барс» 19 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

— Кто фаворит финала?
— Казань, возможно, чуть свежее, но у Ярославля больше кубкового опыта, это очень важный фактор. Не удивлюсь, если всё завершится седьмым матчем. С небольшим преимуществом «Локомотива», у которого будет свой лёд, — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.

Действующий победитель Кубка Гагарина — ярославский «Локомотив».

Материалы по теме
«Локомотив» — «Ак Барс»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android