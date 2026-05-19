Фетисов: имя русского парня опять появится на Кубке Стэнли, это знаковая история

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что тот факт, что на Кубок Стэнли нанесут фамилию российского хоккеиста в 11-м сезоне подряд, является знаковым событием. Напомним, после завершения четвертьфинальной стадии турнира стало известно, что как минимум один российский хоккеист обязательно станет обладателем трофея в 2026 году.

«Наверное, это неправильно болеть за кого-то одного из наших ребят. Мне кажется, у «Каролины» хорошие шансы, «Колорадо» неплохо смотрится. Хорошо, что имя русского парня опять появится на Кубке Стэнли, это знаковая история. А кто выиграет, того и будем поздравлять», — приводит слова Фетисова ТАСС.

За «Колорадо Эвеланш» играют Захар Бардаков и Валерий Ничушкин. Цвета «Вегас Голден Найтс» защищают Иван Барбашёв и Павел Дорофеев. В составе «Каролины Харрикейнз» выступают Пётр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников, а за «Монреаль Канадиенс» играет Иван Демидов.