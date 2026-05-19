В «Миннесоте» отреагировали на травму Густавссона. Голкиперу потребуется операция

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин отреагировал на травму бедра вратаря команды Филипа Густавссона. Ранее сообщалось, что шведа прооперируют. В сезоне-2025/2026 Густавссон провёл 50 матчей за «Миннесоту», пропустив 133 гола. Коэффициент непробиваемости — 2,69. Процент отбитых бросков – 0,903.

«Худшая потеря из возможных [в плей-офф Кубка Стэнли]. Она ранила больше всего. Нам больно, но мы станем лучше благодаря этому», — приводит слова Герина журналист и инсайдер Джо Смит в социальной сети X.

«Миннесота» добралась до стадии 1/4 финала Кубка Стэнли текущего сезона, где уступила «Колорадо Эвеланш» со счётом в серии 1-4.