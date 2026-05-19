«Он просто ноль». Владимир Плющев — о новом тренере «Трактора» Гордоне

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал назначение Скотта Гордона главным тренером «Трактора». Гордону 63 года, в начале 2010-х он тренировал сборную США по хоккею.

— Что скажете по Челябинску?

— Там, на мой взгляд, менеджеры «Трактора» ушли в откровенную клоунаду. Челябинск – город с историей, с традициями, со своим стилем игры. Там крепкая тренерская школа, например, Геннадий Цыгуров и Валерий Белоусов многое дали хоккею всей страны. И вот мы узнаем, что «Трактор» со всеми своими традициями вдруг решил сделать ставку на тренера слабейшей команды слабейшей юниорской лиги Северной Америки. Я даже фамилию этого североамериканца не запомнил бы, если бы у него не было однофамильца – Гордон. Мы ещё можем поспорить по кандидатурам Хартли и даже Буше, они в Северной Америке кое-чего добивались, Хартли – выигрывал, Буше – герой четвертьфиналов, никогда не проходящий в полуфиналы. А новый челябинский человек по мировым меркам – просто ноль. Цирк!

— Как его объяснить?

— Мне трудно понять руководство челябинского региона, которое даёт добро на назначение таких фигур. Особенно после того, как в середине этого сезона из «Трактора» сбежал Гру. По меркам профессионального хоккея – это откровенное издевательство над клубом и всей КХЛ. Тем более что Гру бросил Челябинск не по каким-то экстраординарным причинам, ведь вскоре он всплыл – в чемпионате Швейцарии. По-хорошему, тот, кто рекомендовал Гру в «Трактор» и, по сути, устроил всё это представление, был обязан покинуть клуб. Но нет: он отсиделся, отмолчался – и выкинул новый цирковой номер. Поразительно! – приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.