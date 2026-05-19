«Один из самых интересных финалов в истории». Глазачёв — о финале Кубка Гагарина

Бывший нападающий «Ак Барса» и «Локомотива» Константин Глазачёв высказался о финале Кубка Гагарина этого сезона между ярославцами и казанцами. На данный момент счёт в серии — 2-2. Сегодня, 19 мая, пройдёт пятый финальный матч между командами. Начало — в 19:00 мск.

«Локомотив» и «Ак Барс» доказывают, что они достойны финала. Это очень интересная серия, которая может продлиться до семи матчей. Один из самых интересных финалов в истории. «Ак Барс» не отпускает от себя соперника и всегда борется до последнего. Игра идёт от ножа», — приводит слова Глазачёва Metaratings.

Действующий победитель Кубка Гагарина — «Локомотив».