Владимир Плющев: ничего хорошего от «Трактора» не жду

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что «Трактор» не добьётся успеха с новым главным тренером Скоттом Гордоном. В нынешнем сезоне челябинцы добрались до стадии 1/8 финала Кубка Гагарина, где уступили будущему финалисту в лице «Ак Барса» (1-4).

— Что ждёте от «Трактора»?

— Ничего хорошего. Нам рассказывают басни о том, что новый тренер любит работать с молодёжью, но в них может поверить только дилетант. Ведь североамериканцы прилетают в КХЛ исключительно ради сиюминутного результата и гонорара, перспектива их, как и любых легионеров, мало волнует. Тут надо отдать должное тому же Буше – он в Омске сразу честно сказал, что слово «завтра» не знает, он живет только «сегодня». На этом в серии с «Локомотивом» и погорел, загнав ветеранов и так и не наиграв молодых. В «Тракторе» уже не первый год крепкий состав, отличные болельщики, школа. Но даже о полуфинальных «высотах» Буше можно только мечтать. Увы, скорее всего, будет повторение пройденного — загубленный сезон, – приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.